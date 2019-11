Ballon d’Or : Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé ? Papin a trouvé plus fort en Allemagne

Dans : Foot Mondial.

Chaque année, le Ballon d’Or est la récompense individuelle la plus prisée au sein du football mondial. En 2019, et contrairement aux saisons précédentes, aucun candidat ne se dégage plus qu’un autre.

Dans deux semaines et demi, et plus précisément le 2 décembre prochain, le lauréat du Ballon d’Or sera connu. Au coeur du Théâtre du Châtelet à Paris, Didier Drogba remettra ce célèbre trophée au vainqueur. Mais qui sera l’heureux élu ? Pour l’instant, personne ne le sait, même si France Football a dévoilé une liste de 30 finalistes en octobre dernier. Parmi ceux-ci, quatre Français postulent au titre suprême. Mais cette année, seul Mbappé peut viser le podium, même si Benzema, Griezmann et Lloris ont aussi brillé ces derniers mois. Malgré sa bonne saison au Paris Saint-Germain, le quatrième du dernier BO et le premier lauréat du Trophée Kopa ne fait pas figure de favori. C’est en tout cas l’avis de Jean-Pierre Papin.

« On ne peut pas avoir le Ballon d’Or pour objectif, à moins d’être mytho. Cela dépend de toi, mais aussi de ton équipe, de tes résultats, de tes sélections. On devient Ballon d’Or par ses performances. Mbappé ? C’est une possibilité. France Football m’a demandé mon vote, même si je ne fais pas partie du jury, car je ne vote que pour le Trophée des jeunes. J’ai choisi Lewandowski. Parce qu’il est beaucoup plus régulier que Mbappé, qui a été pas mal blessé cette année, même s’il a marqué des buts importants. Et derrière eux, j’ai mis Sadio Mané. Ni Cristiano Ronaldo ni Messi », a lancé, dans La Provence, l’ancien grand attaquant français, qui a donc toujours un faible pour les vrais buteurs. Il faut dire qu’avec 23 réalisations en 18 matchs, le Polonais du Bayern Munich est actuellement le meilleur buteur d’Europe cette saison.