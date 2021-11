Ballon d’Or : Cristiano Ronaldo est obsédé par Lionel Messi

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Rédacteur en chef du magazine France Football, l’organisateur du Ballon d’Or, Pascal Ferré a régulièrement l’occasion de s’entretenir avec les vainqueurs. Ainsi, le journaliste a quelques anecdotes intéressantes à raconter, notamment au sujet de l’obsession de Cristiano Ronaldo pour son éternel rival Lionel Messi.

Et encore une prétendue fuite sur le nom du Ballon d’Or 2021. Une fois de plus, on annonce Lionel Messi vainqueur de cette distinction pour la septième fois. Reste à savoir s’il s’agit d’une réelle information ou d’une énième rumeur infondée. Une chose est sûre, c’est que Pascal Ferré n’est pas à l’origine de cette tendance. Le rédacteur en chef de France Football, l’organisateur de cette récompense, reçoit un nombre incalculables d’appels de curieux. Mais le journaliste n’est pas du genre à craquer.

« C'est ma sixième année en tant que responsable du Ballon d'Or et jusqu'ici, je n'ai pas commis la moindre erreur, a assuré Pascal Ferré dans des propos relayés par la presse espagnole. Je ne veux pas mentir, mais je dis à tous ceux qui m'appellent que je ne peux pas révéler le nom parce que les vainqueurs eux-mêmes ne le savent pas encore. Ce ne serait pas juste de l'apprendre comme ça. Nous faisons très attention. L'identité du vainqueur du Ballon d'Or est un grand secret. Je ne crois pas qu'il existe une situation comparable dans le sport. »

« Ronaldo n’a qu’une seule ambition »

Si les présidents, agents ou journalistes qui le contactent n’obtiennent pas la précieuse information, ces derniers peuvent au moins profiter de quelques anecdotes non divulguées. Pascal Ferré a en effet raconté que le vainqueur de l’édition 2018 avait été particulièrement ému en apprenant son sacre. « Luka Modric a pleuré comme un enfant quand je l'ai appelé », a confié le rédacteur en chef de France Football, qui a également confirmé l’obsession de Cristiano Ronaldo, quintuple gagnant du Ballon d’Or, pour son rival Lionel Messi. « Ronaldo n'a qu'une seule ambition, c'est de prendre sa retraite avec plus de Ballons d'Or que Messi, a-t-il révélé. Je le sais parce qu'il me l'a dit. » On imagine le stress du Portugais avant la cérémonie lundi…