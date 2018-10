Ballon d'Or : Benzema et Cavani dans les 5 premiers nominés

Dans : Foot Mondial.

France-Football va dévoiler tout au long de ce lundi la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or et cela dans un ordre alphabétique.. Et on connaît déjà les cinq premiers footballeurs en lice pour ce trophée prestigieux, avec déjà un premier joueur français, il s'agit de Karim Benzema. L'attaquant français du Real Madrid est accompagné de Sergio Aguero (Man City et Argentine), Alisson Becker (Liverpool et Brésil), Gareth Bale (Real Madrid et Pays de Galles) et Edinson Cavani (PSG et Uruguay).