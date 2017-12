Ballon d'Or 2017 : « Incroyable, merveilleux », Cristiano Ronaldo est aux anges

Dans : Foot Mondial, Foot Europeen, Liga.

Cristiano Ronaldo, attaquant du Real Madrid et du Portugal, après avoir reçu son 5e Ballon d'Or : « Je suis très heureux. C’est un grand moment de ma carrière. C’est quelque chose que je veux recevoir tous les ans. La saison dernière, on a fait une saison magnifique en Liga et en Ligue des Champions. Les trophées aident, évidemment, et j’aimerais remercier tous mes coéquipiers et ceux qui m’ont aidé à être en forme. Recevoir le trophée sous la Tour Eiffel face à Paris ? C'est incroyable. C'est une merveilleuse expérience. Je ne m'attendais pas à cela. C'est merveilleux », a-t-il déclaré sur La Chaine L'Equipe.