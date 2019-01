Au sprint, Usain Bolt arrête déjà le football

Dans : Foot Mondial.

Homme le plus rapide du monde, Usain Bolt avait annoncé avec fracas son désir de changer de sport et de faire carrière dans le football.

Désireux de mettre tous les atouts de son côté, le Jamaïquain avait totalement stoppé ses activités liées à l’athlétisme pour se consacrer à ce changement total qui avait un seul et unique but : signer professionnel à Manchester United. Ce rêve ne se réalisera pas. Après quelques entrainements à huis clos avec le Borussia Dortmund, et quelques piges dans des matchs d’avant-saison avec le club de Central Coast en Australie, le sprinteur n’a pas su décrocher un premier contrat professionnel. Il a ensuite eu quelques propositions plus publicitaires que sportives, et en a tiré les conséquences ce mardi soir.

« C’était amusant tant que ça a duré. C’était une bonne expérience. J’ai vraiment apprécié de faire partie d’une équipe et c’était différent de l’athlétisme. C’était amusant tant que ça a duré. Je fais juste beaucoup de choses différentes... La vie sportive est terminée. J’ai beaucoup de choses en préparation », a souligné sur ESPN La Foudre du haut de ses 32 ans, et qui avait déjà fait savoir qu’il n’avait aucune intention de revenir en athlétisme après sa très courte aventure footballistique.