Andy Delort redevient un joueur algérien

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

On se souvient de la polémique engendrée par la décision d'Andy Delort de ne pas jouer la CAN 2022 avec l'équipe d'Algérie, qu'il avait décidé de rejoindre en 2019 juste avant la victoire dans cette même épreuve. Un nouveau rebondissement intervient.

L’affaire avait fait grand bruit chez les supporters algériens, et cela avait valu quelques solides inimités à Andy Delort qui venait d’être transféré de Montpellier à Nice. En octobre 2021, l’attaquant avait annoncé qu’il renonçait à la sélection afin de se donner toutes les chances de réussir avec le Gym. « Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte : tout d'abord, et c'est très important, le rôle qui est le mien en sélection (4 titularisations en 11 matchs depuis sa naturalisation en 2019). À côté de cela, je vais avoir 30 ans et je suis à un moment charnière de ma carrière: je viens d'arriver dans un club où l'exigence et la concurrence sont beaucoup plus élevées, je veux mettre toutes les chances de mon côté », avait alors expliqué l’attaquant. Des raisons qui avaient scandalisé Djamel Belmadi, lequel avait affirmé que le joueur avait en fait dans son contrat avec Nice une clause qui lui interdisait de disputer la CAN 2022. La rupture semblait totale entre les deux hommes, car depuis cela, Andy Delort n’a joué ni la CAN, ni les matchs qualificatifs pour le Mondial au Qatar dont on connaît l’issue malheureuse pour l’Algérie. Mais tout cela pourrait être rapidement oublié.

Delort postule à une place en équipe d'Algérie

Se confiant au quotidien Nice-Matin, Andy Delort ouvre la porte en grand à retour chez les Fennecs, précisant même en avoir parlé avec le sélectionneur de l’équipe d’Algérie. « On a discuté avec le sélectionneur. C'était nécessaire. Je suis de nouveau à sa disposition. Je saurai bientôt si je vais retrouver les autres Niçois (Atal, Boudaoui, Brahimi) », a expliqué l’attaquant de l’OGC Nice, qui attend désormais la prochaine liste des joueurs retenus par Djamel Belmadi pour le prochain rassemblement de l’équipe nationale algérienne. A en voir les réactions sur les réseaux sociaux, ce n’est pas du tout l’enthousiasme général aux seins de la grande communauté des supporters des Verts, loin de là même. Sa participation à la victoire des Fennecs lors de la CAN 2021 étant déjà loin des esprits.