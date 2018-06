Algérie : Renard dans le viseur pour remplacer Madjer ?

Dans : Foot Mondial.

C’est officiel depuis dimanche soir : Rabah Madjer n’est plus le sélectionneur de l’Algérie. Et pour le remplacer, le président de la FAF Kheireddine Zetchi a de belles idées. Selon TSA-Algérie, il ciblerait notamment Hervé Renard et Carlos Queiroz, actuellement sélectionneur de l’Iran. Interrogé à ce sujet, le patron de la sélection algérienne n’a fermé aucune porte.

« Nous allons engager un technicien expérimenté dans le football continental. Vahid Halilhodzic et Hervé Renard ont un profil intéressant et peuvent répondre à nos attentes. Carlos Queiroz reste un entraineur de métier. Je demande aux joueurs d’être à la hauteur et donner le meilleur d’eux-mêmes pour la sélection » a-t-il développé. Autant dire que l’Algérie rêve d’un sélectionneur à poigne et dont l’expérience est importante pour redorer son blason…