Algérie : La sélection des binationaux, c'est le souk avoue Feghouli

Cadre de la sélection algérienne, avec qui il compte 24 sélections, Sofiane Feghouli est un joueur dont l’avis est très écouté en Afrique.

Dans un entretien accordé à Foot Mercato, le milieu de terrain de Galatasaray est revenu sur les nouveaux critères de sélection de la Fédération Algérienne de Football pour les binationaux. Pour rappel, la FAF avait indiqué dans un bref communiqué publié fin novembre que « deux critères seront pris en considération pour convoquer un joueur algérien établi à l'étranger dans l'une des sélections nationales : son engagement inconditionnel en faveur de l'Algérie et sa supériorité technique par rapport aux joueurs exerçant en Algérie ». L’ancien milieu de West Ham a cru à une blague quand il a vu ça.

« J’ai suivi comme tout le monde. J’étais surpris de voir ça. Sincèrement, au début j’ai cru que c’était une blague. Ensuite, je me suis dit qu’il fallait discuter avec les personnes et dialoguer parce que c’est important d’avoir une explication car il y a beaucoup de gens qui n’ont pas compris. Ça a choqué plein de personnes. Il faut discuter avec les gens qui sont en place, à eux de s’exprimer notamment dans les médias pour se faire entendre car ça peut créer un malaise avec les joueurs binationaux et diviser » a lancé celui qui ne participera pas à la Coupe du Monde 2018, au plus grand regret de millions de supporters algériens.