Algérie: Andy Delort retourne sa veste et s'explique

Après avoir claqué la porte, Andy Delort a décidé de l’ouvrir à nouveau, même si cela ne va pas forcément plaire aux supporters des Fennecs.

A son arrivée à Nice en provenance de Montpellier, alors qu’il avait disputé la Coupe d’Afrique des Nations victorieuse de 2019, l’attaquant franco-algérien avait annoncé tirer un trait provisoirement sur l’équipe nationale. Une attitude qui avait fait hurler Djamel Belmadi, pour qui la sélection n’est pas un paillasson que l’on piétine selon son bon vouloir. Mais visiblement, alors que l’Algérie a raté sa CAN début 2022 puis son billet pour la Coupe du monde face au Cameroun, Andy Delort est de nouveau à disposition des Fennecs. Il s’est expliqué avec Djamel Belmadi et un retour semble envisageable.

Une raison personnelle cachée par Delort ?

« J’avais signé un long contrat avec Nice, et il y avait beaucoup de concurrence, un club plus ambitieux que Montpellier, et j’ai pris une décision trop rapidement en cachant des choses au coach par rapport à un problème personnel qui a fait que je ne pouvais pas partir si loin de ma famille. Il m’a reproché de ne pas avoir été plus clair avec lui », a livré Andy Delort, qui a demandé pardon au peuple algérien pour l’avoir snobé ainsi. Une annonce effectuée quelques jours seulement avant la prochaine liste de l’Algérie, pour les matchs amicaux face à la Guinée et au Nigéria. Le timing n’est donc pas innocent, mais il reste à savoir si Belmadi, qui cherche encore la bonne carburation en attaque, va déjà faire appel à l’attaquant niçois. Pour Delort, la meilleure façon de se faire pardonner sera de toute évidence de marquer des buts s’il est à nouveau convoqué, tant l’Algérie a besoin d’un finisseur.