Afrique : Yaya Touré rêve d'un grand come-back en sélection !

Deux ans après avoir annoncé sa retraite internationale, Yaya Touré pourrait faire son grand retour avec la sélection ivoirienne.

Désormais remplaçant à Manchester City, le milieu de terrain de 34 ans pourrait être tenté d’aller chercher du temps de jeu… avec la Côte d’Ivoire. A en croire les déclarations de son agent, Dimitry Seluk, sur Twitter, Yaya Touré veut rejouer pour les Éléphants. « Yaya Touré a décidé de revenir en équipe de Côte d’Ivoire. Il veut gagner un autre trophée avec les Éléphants » a-t-il lancé, surprenant évidemment tout le monde. Pour rappel, la sélection ivoirienne n’est pas qualifiée pour le Mondial 2018 en Russie…

Yaya @YayaToure has decided to return to Ivory Coast national team. He wants to win another trophy with the Elephants of Ivory Coast.