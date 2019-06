Affaire Neymar : Aucun soutien, ces partenaires du Brésilien l'enfoncent

Dans : Foot Mondial, PSG.

A sa sortie du commissariat de Rio jeudi, Neymar s’est brièvement exprimé auprès des nombreux journalistes présents.

L’occasion pour le Brésilien de saluer ceux qui le soutiennent malgré les accusations de viol dont il fait l’objet. « J'apprécie le soutien et tous les messages que je reçois du monde entier, de mes amis et de mes fans qui sont tous avec moi, a réagi le milieu offensif. Je veux les remercier pour tous ces messages et leur dire que je me sens vraiment aimé. Merci à tout le monde. » Car Neymar s’en est aperçu, d’autres refusent de prendre sa défense. C’est notamment le cas de certains sponsors comme Nike, prêt à l’abandonner si les choses tournent mal.

« Nous sommes profondément préoccupés par ces accusations et nous continuerons à suivre de près l’évolution de la situation », a fait savoir la marque à la virgule, qui avait publié le même communiqué pour l’affaire de viol concernant Cristiano Ronaldo. Mais ce n’est rien comparé à la décision de Mastercard, qui a été jusqu’à annuler une campagne publicitaire avec la star du Paris Saint-Germain pour le début de la Copa América. Autant dire que Neymar pourrait perdre gros dans cette histoire.