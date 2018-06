200ME pour Zidane, le Qatar entre en action !

Dans : Foot Mondial.

Quel avenir pour Zinédine Zidane ? Après l’annonce de son départ du Real Madrid, tout le monde se pose la question.

Sans surprise, beaucoup d’observateurs l’imaginent à la tête de l’équipe de France. Mais a priori, un tel scénario ne se dessinera pas dans l’immédiat. Pour commencer, l’actuel sélectionneur Didier Deschamps semble solidement installé. De plus, le coach triple vainqueur de la Ligue des Champions a annoncé qu’il n’était pas à la recherche d’une nouvelle aventure. Mais une offre complètement folle pourrait bien le faire changer d’avis.

D’après The Sun, Chelsea aurait sondé l’ancien meneur de jeu, sans succès. La raison évoquée ? Zidane serait bien parti pour devenir le prochain sélectionneur du Qatar ! Et pour cause, le pays hôte de la Coupe du monde 2022 lui proposerait un contrat de quatre ans avec un salaire annuel d’environ 50 M€ ! Une opportunité forcément alléchante même si le projet sportif l’est un peu moins. Rappelons que le natif de Marseille est déjà l’ambassadeur du Mondial qatarien, ce qui lui a déjà permis d’encaisser un joli chèque de 11 M€.