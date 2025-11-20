Illia Zabarnyi Ukraine

« La Russie est un État terroriste », Zabarnyi dénonce

Foot Mondial20 nov. , 21:00
parAlexis Rose
9
Très impliqué dans la guerre qui touche son Ukraine depuis 2022, le défenseur du PSG Illia Zabarnyi n’a pas hésité à s’en prendre à la Russie après un nouveau bombardement meurtrier…
Durant la trêve internationale de ce mois de novembre, Illia Zabarnyi a porté haut et fort les couleurs de l’Ukraine lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Si le défenseur du PSG a connu une dure soirée au Parc des Princes face à la France (0-4), il a participé à la victoire face à l’Islande (2-0), qui a permis à l’Ukraine de terminer à la deuxième place du groupe D des qualifications. Par conséquent, l’Ukraine disputera les barrages du Mondial 2026 face à la Suède en mars prochain pour tenter de décrocher un ticket pour la CDM. Ce qui serait un bel exploit et un joli cadeau au peuple ukrainien qui vit des drames depuis que la Russie a décidé d'envahir leur pays en 2022. Une guerre qui ne plaît pas du tout au défenseur parisien Illia Zabarnyi.
« La Russie est un État terroriste »
- Illia Zabarnyi
Très impliqué par la guerre qui touche son pays, Zabarnyi poste effectivement régulièrement des messages pour dénoncer les actes russes en Ukraine. Sur son compte Instagram, il dispose d’ailleurs de trois dossiers à la UNE, un pour sa femme, et deux autres sur la guerre, preuve que le défenseur de 23 ans est réellement impliqué pour défendre la cause de son pays. Mercredi, Zabarnyi a par exemple republié dans une story une vidéo de son président Volodymyr Zelensky dans laquelle on voit les derniers bombardements « à travers l’Ukraine » avec le commentaire « la Russie est un État terroriste ». En dénonçant les actes des Russes, Zabarnyi tente de résister à sa manière en pointant du doigt ses ennemis.

Zabarnyi aide les Ukrainiens

En mars 2024, il avait d’ailleurs expliqué sa démarche sur les réseaux sociaux. « Que puis-je faire de mieux pour mon pays ? J’ai pensé à retourner me battre. Je pourrais prendre une arme et apprendre. Je pourrais dire : ‘Stop, je ne veux plus jouer au foot, mais non, je dois jouer’. Les Ukrainiens ont besoin que je parle au monde », avait avoué le défenseur du PSG au Times. Même s’il n’est pas sur le front, Zabarnyi soutient quand même activement ses compatriotes en participant à une collecte de fonds « United Collection » avec comme objectifs d’acheter des drones et de venir en aide aux familles dans le besoin. Preuve que le défenseur parisien est bien plus qu’un simple footballeur.

Lire aussi

PSG : Zabarnyi et la Russie, la censure frappePSG : Zabarnyi et la Russie, la censure frappe
9
Articles Recommandés
ICONSPORT_256203_0202 (1)
PSG

Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real

ICONSPORT_268462_0076
ASSE

ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras

ICONSPORT_247782_0182 (1)
Bordeaux

Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan

om hojbjerg a un pas de partir la rumeur choc iconsport 265287 0107 396746
OM

Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME

Fil Info

15:00
Fabian Ruiz s’éloigne, le PSG tente un coup au Real
14:30
ASSE : Une question piège met Horneland dans l’embarras
14:00
Ligue 1+ veut ramener Bordeaux au premier plan
13:40
Hojbjerg à la Juve, l’OM accepte pour 60 ME
13:20
TV : 450 millions d'euros, Canal+ dit non
13:00
Le PSG et l’OM s’affrontent pour un Bleu inaccessible
12:40
L’OL prévient, tout peut s’écrouler
12:20
Sacha Boey offert à l’OM !
12:00
PSG : Achraf Hakimi au Real Madrid, son agent met le feu

Derniers commentaires

TV : Zack Nani réalise un nouveau coup fumant

la finale de Libertadores promet pourtant un beau choc entre Flamengo et Palmeiras

L’OL a un atout secret au mercato

Et oui, toujours des incohérences. C'est le problème de vouloir transmettre des informations factuelles (on a encore un peu de marge de manoeuvre sur le prochain mercato, car on n'a pas tout dépensé du précédent), tout en conservant une ligne directrice anxiogène où il faut créer de la peur pour susciter des réactions.

L’OL a un atout secret au mercato

C'est pas inattendu, cela a déjà été expliqué en détails par notre DG après la fenêtre de clôture du dernier mercato. Tous les autres articles sur le sujet étaient basés sur du vent, pour faire du clic.

L'OM abandonne la Ligue des champions, c'est un ordre

Oui comme les lyonnais qui ont jeté l'Europa , persuadés de nous taper le we avec leur grosse équipe fraiche face à notre B 😄

Sacha Boey offert à l’OM !

Et maintenant les poubelles du Bayern...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading