« La Russie est un État terroriste », Zabarnyi dénonce

Très impliqué dans la guerre qui touche son Ukraine depuis 2022, le défenseur du PSG Illia Zabarnyi n’a pas hésité à s’en prendre à la Russie après un nouveau bombardement meurtrier…

Durant la trêve internationale de ce mois de novembre, Illia Zabarnyi a porté haut et fort les couleurs de l’Ukraine lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Si le défenseur du PSG a connu une dure soirée au Parc des Princes face à la France (0-4), il a participé à la victoire face à l’Islande (2-0), qui a permis à l’Ukraine de terminer à la deuxième place du groupe D des qualifications. Par conséquent, l’Ukraine disputera les barrages du Mondial 2026 face à la Suède en mars prochain pour tenter de décrocher un ticket pour la CDM. Ce qui serait un bel exploit et un joli cadeau au peuple ukrainien qui vit des drames depuis que la Russie a décidé d'envahir leur pays en 2022. Une guerre qui ne plaît pas du tout au défenseur parisien Illia Zabarnyi.

« La Russie est un État terroriste » - Illia Zabarnyi

Très impliqué par la guerre qui touche son pays, Zabarnyi poste effectivement régulièrement des messages pour dénoncer les actes russes en Ukraine. Sur son compte Instagram, il dispose d’ailleurs de trois dossiers à la UNE, un pour sa femme, et deux autres sur la guerre, preuve que le défenseur de 23 ans est réellement impliqué pour défendre la cause de son pays. Mercredi, Zabarnyi a par exemple republié dans une story une vidéo de son président Volodymyr Zelensky dans laquelle on voit les derniers bombardements « à travers l’Ukraine » avec le commentaire « la Russie est un État terroriste ». En dénonçant les actes des Russes, Zabarnyi tente de résister à sa manière en pointant du doigt ses ennemis.

Zabarnyi aide les Ukrainiens

En mars 2024, il avait d’ailleurs expliqué sa démarche sur les réseaux sociaux. « Que puis-je faire de mieux pour mon pays ? J’ai pensé à retourner me battre. Je pourrais prendre une arme et apprendre. Je pourrais dire : ‘Stop, je ne veux plus jouer au foot, mais non, je dois jouer’. Les Ukrainiens ont besoin que je parle au monde », avait avoué le défenseur du PSG au Times. Même s’il n’est pas sur le front, Zabarnyi soutient quand même activement ses compatriotes en participant à une collecte de fonds « United Collection » avec comme objectifs d’acheter des drones et de venir en aide aux familles dans le besoin. Preuve que le défenseur parisien est bien plus qu’un simple footballeur.