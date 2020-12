Zidane-Benzema, la France doit remercier l'Algérie

Dans : Foot Europeen.

En Algérie, on n'en finit pas de célébrer les performances de Karim Benzema et de Zinedine Zidane au Real Madrid. L'occasion de rappeler l'apport de l'immigration au football français.

Les saisons passent et Karim Benzema continuer de briller sous les couleurs du Real Madrid, l’ancien lyonnais enchaînant les buts et les records que ce soit en Liga ou en Ligue des champions. Et avec KB9, Zinedine Zidane sait qu’il tient un énorme atout offensif, lequel a largement contribué au regain de forme des Merengue. En Algérie, on jubile de voir le champion du monde 98 et l’enfant terrible du football français, mis à l’écart des Bleus depuis 2015, réussir au sein d’un des plus grands, si ce n’est le plus grand club du monde. Et pour le très populaire média en ligne TSA (Tout sur l’Algérie) de rappeler à la France ce qu’elle doit à l’immigration en matière de football, Rafik Tadjer, journaliste, se servant du duo Benzema-Zidane pour faire une petite piqure de rappel.

« Dimanche soir, le Real Madrid a enchaîné sa cinquième victoire de rang en battant Eibar en championnat. Son ticket gagnant est franco-algérien (...) Zidane ne manque pas une occasion pour défendre et valoriser son compatriote, et même « doublement » compatriote, les deux étant français et originaires de la même région d’Algérie, ce qui montre l’immense apport des footballeurs issus de l’immigration au football français », rappelle le journaliste, qui explique que Karim Benzema aurait logiquement mérité d’être champion du Monde avec l’équipe de France en 2018 et que si cela n’a pas été le cas, c’est uniquement sur des critères qui n’ont rien à voir avec les performances sportives de l’attaquant du Real Madrid. Bien évidemment, les regards se tournent vers Didier Deschamps, lequel a toujours assumé son choix de se passer de l'attaquant vedette, récemment désigné par Zinedine Zidane comme le meilleur de l'histoire du football français.