Xavi Simons discute avec le bourreau du PSG

Transféré définitivement au RB Leipzig l'hiver dernier, Xavi Simons a rapidement fait connaître son intention de partir lors de ce mercato estival. L'international néerlandais fait toutefois face aux exigences élevées de son club pour le laisser partir.

L'historique de la carrière de Xavi Simons est particulièrement mouvementé. Après une première saison en prêt au RB Leipzig, l'international néerlandais quittait définitivement le Paris Saint-Germain pour rester chez le pensionnaire de Bundesliga. Un transfert conclu lors du mercato hivernal 2025 et qui a rapporté 50 millions d'euros hors bonus au club francilien. Toutefois, quelques mois à peine sont passés et le chevelu prodige a pris la ferme décision de quitter Leipzig au cours de cette fenêtre estivale pour rejoindre un club plus huppé. Du côté des Taureaux, aucun problème, mais son départ devra se faire à un prix très élevé. Après avoir fait fuir tous les prétendants en demandant 80 millions d'euros, le club appartenant à la firme RedBull a revu ses exigences à la baisse. De quoi raviver de vifs intérêts.

🚨🔵 Further talks between Chelsea and #Xavi Simons camp are taking place this evening. #CFC are concretely in and are working on reaching a verbal agreement.



Leipzig are ready to sell him. RB want at least €70 million all-in, while Chelsea want to pay less. If a move to… pic.twitter.com/MI9twVwMXw