Viré sur Twitter, Florent Malouda a eu la honte de sa vie

Jeune technicien, Florent Malouda (38 ans) se souviendra longtemps de cet incroyable épisode.

Après une dernière pige en tant que joueur à Differdange au Luxembourg, le milieu offensif s’était tourné vers une carrière d’entraîneur. Le Français a donc accepté l’offre du FC Zurich qui l’a engagé le 19 février dernier. Son rôle au sein du staff technique : s’occuper des attaquants de l’équipe première et du centre de formation. Un poste que Malouda pensait idéal pour débuter. Mais on imagine que l’ancien international français ne s’attendait pas à une aventure aussi courte. Et encore moins à un licenciement en public !

Ce jeudi, le club suisse a effectivement annoncé la fin de sa collaboration avec le Guyanais « d’un accord mutuel ». Une tournure souvent utilisée pour masquer une éviction. Sauf qu’à Zurich, la direction a tout simplement oublié de prévenir le principal intéressé, qui a donc appris la nouvelle sur Twitter. « Vraiment, je ne savais pas… ?? », a réagi Malouda sur le réseau social. Une situation improbable !