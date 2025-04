Un club allemand prestigieux offre son banc à Thierry Henry

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à la tête de l'équipe de France Espoirs, Thierry Henry est toujours à la recherche d'un banc. Le RB Leipzig est prêt à lui offrir un nouveau challenge.

Ses premières expériences en tant qu'entraineur principal n'auront pas été une franche réussite. A Monaco, Thierry Henry n'avait tenu qu'une vingtaine de matchs à son poste, tout comme au CF Montréal où il avait pris la décision de quitter ses fonctions après avoir passé la saison 2020 loin de sa famille à cause du Covid. En 2023, il retrouvait un poste qui lui seyait beaucoup plus à ce moment-là, celui d'entraineur de l'équipe de France Espoirs. Nommé après le départ de Sylvain Ripoll, il a redonné un bel élan aux Bleuets avant de partir au lendemain de la finale perdue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Depuis, il n'exerce que ses fonctions de consultant pour CBS Sports. Malgré tout, Thierry Henry est toujours à la recherche d'un banc. Et ça tombe bien, car le RB Leipzig veut le recruter.

Thierry Henry bientôt de retour sur un banc

Dans l'optique d'amorcer un nouveau cycle dans son histoire, le RB Leipzig veut absolument miser sur un entraineur capable de faire progresser ses jeunes joueurs. Avec Marco Rose, les Taureaux sont arrivés au bout et n'ont plus l'impact qu'ils avaient eu lors des dernières saisons. Pour le remplacer, Le Journal du Dimanche indique que des discussions sont en cours avec Thierry Henry. Le champion du monde 98 a d'ailleurs déjà été validé par Jürgen Klopp, le responsable du football chez RedBull. Une rencontre entre toutes les parties est prévue prochainement pour évoquer le projet.

Rien ne garantit toutefois à Thierry Henry qu'il sera l'heureux élu. Le RB Leipzig a en effet d'autres noms en tête, comme Oliver Glasner (Crystal Palace) et surtout Cesc Fabregas (Come). Dans tous les cas, les dirigeants du club allemand cherchent un entraineur à l'allant offensif et capable de mettre en valeur les jeunes joueurs. Le fait que la légende d'Arsenal soit libre de tout contrat est un atout qui pourrait faire pencher la balance en sa faveur.