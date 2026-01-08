ICONSPORT_281147_0094

3 matchs pour ça, Toulouse a la rage

TFC08 janv. , 20:45
parQuentin Mallet
0
Auteur d'un geste dangereux sur Odsonne Edouard lors de la dernière réception de Lens par Toulouse, Emersonn avait écopé d'un carton rouge, avant que la commission de discipline de la LFP lui inflige une suspension ferme de 3 matchs. Un choc pour le TFC.
C'était une réception qui s'annonçait difficile tant la forme de l'adversaire est étincelante depuis un long moment. Le Toulouse FC, qui n'est pas très loin de la première place qualificative pour une Coupe d'Europe, aurait pu faire le plein d'espoirs en cas de victoire face au RC Lens, leader devant le Paris Saint-Germain. Toutefois, la rencontre entre les deux formations a tourné au vinaigre pour les Violets après l'exclusion de l'attaquant Emersonn. En cause, un tacle mal maitrisé sur Odsonne Edouard, resté au sol puis contraint d'être remplacé peu de temps après à cause de la blessure. Après analyse des images, la commission de discipline de la LFP a confirmé le rouge tout en lui infligeant trois matchs de suspension ferme. Face à cette décision, le Téfécé a poussé un coup de gueule.

Ligue 1

02 janvier 2026 à 20:45
Toulouse
0
3
Match terminé
Lens
Saïd57'Thomasson85'Ganiou90'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
R. Risser
LensLens
Remplacement
90
ENTRE
F. Sotoca
LensLens
SORT
A. Bulatović
LensLens
But
90
P. Ganiou
LensLens
Remplacement
90
ENTRE
A. Bermont
LensLens
SORT
S. Abdul Hamid
LensLens
Voir Les Détails Complets Du Match

Toulouse ne comprend pas

« Cette sanction fait suite à son (Emersonn, ndlr) expulsion intervenue à la 24ème minute de la rencontre face au RC Lens, comptant pour la 17ème journée de Ligue 1 McDonald’s. Le Club tient à faire part de sa consternation face à la sévérité de cette sanction, qu’il estime disproportionnée au regard des circonstances de l’action et des éléments objectifs présentés au cours de la procédure. Dans l’attente de la communication des motivations ayant conduit à cette décision, le Toulouse Football Club se réserve la possibilité de faire appel, dans l’intérêt du joueur comme de l’institution », a déclaré le club dans un communiqué paru ce jeudi après-midi.
Avec cette sanction de trois matchs fermes, Emersonn ne pourra pas disputer la réception de Nice et le déplacement à Brest en Ligue 1, ni celui à Angers en Coupe de France.
0
