PSG-OM : Encore une boulette pour Rulli (vidéo)

Ligue 108 janv. , 19:23
parGuillaume Conte
Ouverture du score pour le PSG face à l'OM, avec une nouvelle situation mal gérée par Geronimo Rulli.
Impérial la saison passée, Geronimo Rulli a perdu de sa superbe cette saison. Déjà peu inspiré sur plusieurs situations, il avait été sauvé par la VAR pour éviter un contre son camp peu glorieux le week-end dernier contre Nantes. Ce jeudi pour le Trophée des Champions contre le PSG, l’Argentin ne s’est pas montré trop inspiré sur l’un de ses premiers ballons encore une fois. Sa relance trop appuyée sur Facundo Medina a provoqué une grosse surprise chez son compatriote. Dans la perte de balle qui en a découlé, le gardien de l’OM est ensuite sorti à contre temps pour se faire lober par Ousmane Dembélé. Le PSG ouvre ainsi le score, et le débat risque d’être relancé sur le niveau de Geronimo Rulli cette saison.
