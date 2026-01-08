Arsenal

Arsenal - Liverpool : les compos (21h00 sur Canal+ Sport 360)

Premier League08 janv. , 19:53
parAlexis Rose
21e journée de Premier League :
La compo d’Arsenal : Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie - Odegaard, Zubimendi, Rice - Saka, Gyokeres, Trossard.
La compo de Liverpool : Alisson - Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Frimpong, Szoboszlai, Wirtz - Gakpo.

08 janvier 2026 à 21:00
Arsenal
21:00
Liverpool
