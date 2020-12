UEFA : La L1 aura un club européen de plus en 2021

Dans : Foot Europeen.

Alors que la prochaine réforme de la Ligue des Champions fait couler beaucoup d’encre en ce moment, l’UEFA vient de présenter sa « Conférence League ».

À partir de la saison 2021-2022, l’instance qui gère le football européen aura donc trois Coupes d’Europe à organiser, une première depuis 2008 et l’arrêt de la Coupe Intertoto. Car en plus de la Ligue des Champions et de l’Europa League, les clubs européens participeront à la « Conférence League ». Sorte de C4, cette nouvelle compétition se conclura d’ailleurs dans l'Arena Kombëtare de Tirana, en Albanie, le 25 mai 2022. Mais avant cette finale, ce sont 184 clubs qui seront en lutte. Comme l’annonce l’UEFA ce jeudi, les 55 associations membres auront toutes au moins une formation représentée. Mais parmi tous les clubs concernés, seulement 32 participeront à la phase de groupes. La phase de qualification, avec trois tours préliminaires et des barrages, rassemblera donc à un parcours du combattant.

Entre les qualifiés pour cette Conférence League et les équipes éjectées précocement de la Ligue des Champions ou de l’Europa League, les billets seront répartis en trois : 17 pour les vainqueurs de la « voie principale », 5 par la « voie des champions », et 10 pour les perdants des barrages de la C3. Par exemple, en Ligue 1, le cinquième de cette saison sera automatiquement envoyé en barrages de la Conférence League. Une fois que les 32 équipes seront connues, elle seront divisées en huit groupes de quatre, avec des matchs prévus les jeudis soirs à 18h45 et 21h00. Les premiers des poules iront directement en huitièmes de finale, alors que les deuxièmes joueront un tour de barrages contre les troisièmes de groupes de l’Europa League, une compétition qui passera de 48 à 32 clubs. Ensuite, cette nouvelle coupe européenne se jouera d’une manière beaucoup plus classique avec des quarts, des demies, et une finale, qui offrira à son vainqueur un billet pour la prochaine Europa League.