UEFA : Covid et fair-play financier, le mariage impossible !

Véritable ennemi de certains grands clubs dans leur quête de transferts vertigineux, le fair-play financier de l’UEFA pourrait disparaître dans les semaines à venir.

L’annonce a fait l’effet d’une bombe en milieu de semaine. Le fair-play financier pourrait tout simplement disparaître de manière définitive et être remplacé par un système de contrôle économique moins strict et davantage en adéquation avec la conjoncture actuelle. Dans les colonnes du journal L’Equipe, un proche des débats a néanmoins expliqué qu’il est encore trop tôt pour affirmer que le fair-play financier allait disparaître de manière certaine. L’issue fait tout de même peu de doutes dans la mesure où cette même source confirme que le système de contrôle financier de l’UEFA n’est plus viable depuis le début de la pandémie de Covid-19.

« Nous n’en sommes qu’au début du processus, il n’y a rien de concret et la suppression du fair-play n’est pas envisagée. Mais en raison de la crise actuelle, des changements sont à mettre en place car il y a des pertes qui ne sont pas dues à une mauvaise gestion. Et il y a déjà eu des ajustements depuis la création du fair-play il y a dix ans » explique ce proche du dossier. Reste maintenant à voir si de nouvelles annonces seront faites avant le début du mercato estival. En cas de disparition du fair-play financier, plusieurs clubs français pourraient souffler un bon coup. On pense notamment au Paris SG et à l’Olympique de Marseille, qui ont été sanctionnés par le gendarme financier de l’UEFA au cours des dernières années. Par le passé, Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud ont par exemple expliqué que l’homme d’affaires américain souhaitait toujours investir massivement à l’OM mais qu’il en était empêché par le fair-play financier. Cet été, il pourrait bien ne plus avoir d’excuses. Quant au PSG, les dirigeants restent prudents et n’ont plus l’intention de dépenser à pertes, fair-play financier ou pas.