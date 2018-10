TV : Denis Balbir retourne sa veste et autorise les femmes à commenter

Dans : Foot Europeen, Equipe de France, Ligue 1.

Quelques heures avant le match France-Allemagne qu’il commentera sur M6, Denis Balbir a tenu des propos assez étonnants sur le rôle des femmes dans les médias sportifs. En effet, le journaliste a clairement indiqué que pour lui, le football masculin ne pouvait pas être commenté par des femmes, notamment en raison du timbre de voix. Une drôle d’explication qui n’a convaincu personne et qui a provoqué un torrent d’insultes et d’accusations de misogynie envers l’ancien journaliste de Canal Plus.

Quelques heures plus tard, Denis Balbir a mis les choses au clair sur son compte Twitter, faisant clairement machine arrière. « Je regrette la mauvaise interprétation de mes propos. Je côtoie depuis des années des femmes dans le journalisme et travaille avec des consultantes de grande valeur. Je n’ai jamais remis en cause leur professionnalisme. Une femme peut bien sûr commenter un match de football » a expliqué Denis Balbir, qui doit déjà regretter ses propos tenus devant les caméras du Figaro, pour ce qui était son second dérapage en quelques mois après celui sur les joueurs de Leipzig.