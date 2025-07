Textor se dégonfle en Belgique et redonne som nom à Molenbeek

Dans : Foot Europeen.

Par Claude Dautel

John Textor s'était mis à dos les supporters du club du RWDM en le transformant en Daring Brussels. Mais ce lundi, le propriétaire d'Eagle Football Group a subitement décidé de faire marche arrière.

C'est une surprise totale et elle fait le bonheur des supporters du club belge de Molenbeek, qui avaient montré leur colère contre John Textor lorsque ce dernier avait donné le nom de Daring Brussels à leur club préféré, historiquement connu sous le nom de RWDM. Ce club, qui appartient à la planète Eagle Football, a officiellement fait savoir que plus d'un mois après avoir changé le nom du club, elle revenait en arrière et annulait tout. « Après concertation, Eagle Football Group et la direction du club annoncent leur décision de maintenir le nom originel du Racing White Daring Molenbeek, de conserver l'acronyme RWDM (les 4 lettres magiques) et de l'assortir du nom Brussels, afin de servir les intérêts de notre club à l'international. Créé en 1973, le logo originel du club reste inchangé. Le nom Brussels lui sera simplement adjoint », indique le club belge.

Communiqué officiel:



Le RWDM conserve ses “4 lettres magiques”

Après concertation, Eagle Football Group et la direction du club annoncent leur décision de maintenir le nom originel du Racing White Daring Molenbeek, de conserver l’acronyme RWDM (« les 4 lettres magiques ») et de… — Daring Brussels (@daring_brussels) July 7, 2025

Selon le quotidien La Dernière Heure, c'est la direction belge du club qui a réussi à convaincre John Textor qu'il faisait totalement fausse route et risquait gros à vouloir imposer son choix. Une semaine après avoir quitté ses fonctions exécutives à l'Olympique Lyonnais, l'homme d'affaires américain semble avoir compris que ses méthodes avaient du mal à passer en Europe et qu'il était prudent de faire profil bas plutôt que de se mettre tout le monde à dos.