Sergio Ramos surclassé par Gérard Piqué

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Sergio Ramos n’a pas encore joué une seule minute avec le PSG. Son ancien rival du Barça Gérard Piqué en profite pour l’effacer des tablettes.

Toujours à l’arrêt, Sergio Ramos a déjà manqué la phase aller des groupes de Ligue des Champions. Un trou inhabituel pour un défenseur central qui a marqué cette compétition. Au propre, comme au figuré. En effet, grâce à quelques réalisations décisives, et même parfois des pénaltys après le départ de Cristiano Ronaldo, l’Espagnol désormais au PSG était devenu le deuxième défenseur le plus efficace de l’histoire de cette épreuve, avec 15 buts inscrits. Soit un de moins que Roberto Carlos, une autre légende du Real Madrid. Il partageait donc cette deuxième place un certain Gérard Piqué. Lui aussi dans le dur cette saison, le défenseur central du FC Barcelone a néanmoins inscrit le seul but du match face au Dynamo Kiev ce mercredi, permettant aux Blaugrana de s’imposer difficilement 1-0. A quasiment 35 ans, Gérard Piqué surpasse en tout cas son vieux rival, dans un duel qui a souvent fait parler les supporters des deux camps.

Le réveil de Sergio Ramos au PSG ?

En effet, les Barcelonais aiment à rappeler que non seulement Gérard Piqué a inscrit plus de buts que Sergio Ramos dans cette épreuve, mais il l’a fait en moins de matchs disputés (122 contre 129), et sans tirer un seul pénalty. Néanmoins, les Madrilènes pourront rappeler que Sergio Ramos a soulevé quatre fois la Ligue des Champions, contre seulement trois à Gérard Piqué avec le Barça (et une fois avec MU en 2008). En tout cas, il reste à savoir si le défenseur désormais au PSG va être « piqué » dans son orgueil et va avoir la capacité de retrouver son niveau physique pour prétendre à avoir son mot à dire dans cette campagne 2021-2022 de Ligue des Champions.