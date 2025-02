Sergio Ramos signe au Mexique, sa femme l’abandonne

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Sergio Ramos a signé pour le club mexicain de Monterrey, mais il se rendre en Amérique Centrale sans son épouse, qui a décidé de rester à Madrid. Un petit choc en Espagne.

Suivre la carrière de son footballeur de mari n’est pas toujours chose aisée, tant il est rare de nos jours de voir les joueurs rester plusieurs années dans le même club. Sergio Ramos a eu cette chance, bien méritée, de faire les beaux jours du Real Madrid pendant 15 ans. Par la suite, il a tenté sa chance au PSG, avant de revenir à Séville jusqu’à la fin de la saison dernière. Mais à 38 ans, le défenseur central n’entendait pas mettre un terme à sa carrière. Il vient de trouver un nouveau club, à Monterrey dans le championnat mexicain. Une nouvelle aventure qu’il découvrira en solo. Sa célèbre épouse, Pilar Rubio, avec qui il est depuis plus de 12 ans et a quatre enfants, a décidé de ne pas le suivre de l’autre côté de l’Atlantique.

La journaliste et présentatrice de télévision aurait du mettre sa vie professionnel de côté en cas de déménagement très loin de l’Espagne, ce qu’elle n’a pas souhaité faire. Selon Bild, Pilar Rubio a été très claire, assurant qu’elle avait fait l’effort de suivre son mari à Paris et à Séville en quittant ses habitudes madrilènes, mais qu’il était hors de question qu’elle plaque tout pour aller aussi loin. Le désaccord est clairement géographique et malgré cela, la solidité du couple très suivi en Espagne n’est aucunement remise en question. Ce sera donc une relation à distance pendant la durée de la saison du championnat mexicain, avec la possibilité pour Sergio Ramos de revenir en Espagne pendant les trêves internationales.