Une semaine après la défaite face au PSG en Ligue des champions, et alors que le club n'est que cinquième du championnat d'Autriche, le RB Salzbourg a décidé ce lundi de limoger son entraîneur, Pepijn Lijnders.

OFFICIAL: FC Red Bull Salzburg and Pepijn Lijnders are parting ways, the 41-year-old Dutchman was released from his duties today. Thank you for your commitment and all the best for the future, Pep!