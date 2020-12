Salzbourg : Deux joueurs dopés, le club a l’explication

Dans : Foot Europeen.

Grands espoirs du Red Bull Salzbourg, Mohamed Camara (20 ans) et Sekou Koita (21 ans) ont été testés positifs à un test anti-dopage organisé par l’UEFA.

Les accusations sont graves, mais le club du RB Salzbourg se défend. Dans un communiqué publié ce mardi, le directeur général du club autrichien Stephan Reiter a mis en cause des médicaments contre le mal de l’altitude prescrits par la sélection malienne avant le match en Namibie le 17 novembre dernier. « Nous sommes très fiers lorsque nos joueurs sont appelés dans leurs équipes nationales respectives. Mais on peut et on doit s'attendre à ce que les soins médicaux répondent aux normes internationales et que les médecins connaissent les règles applicables. Nous allons travailler en coopération avec l'UEFA et les autorités responsables afin d'obtenir une clarification complète des événements (survenus) au Mali » a fait savoir le dirigeant du RB Salzbourg, évidemment agacé d’avoir à traiter ce genre de dossier alors que selon lui, le club autrichien n’a rien à se reprocher dans cette affaire…