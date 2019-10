Sala : Cette blague écoeurante passe mal au Pays de Galles

Dans : Foot Europeen.

Près de neuf mois après le décès d’Emiliano Sala dans un accident d’avion, un ou plusieurs individus ont eu l’idée stupide de plaisanter sur cette tragédie.

A l’approche du derby du Pays de Galles entre Swansea City et Cardiff City dimanche en D2 anglaise, de fausses cartes d’embarquements au nom de l’Argentin ont été imprimées. Sur ces faux documents, où figure également le nom de Michael Dye, un fan de Cardiff tué lors d'un match Angleterre-Pays de Galles en 2011, le numéro de vol « D3ad » (« mort ») apparaît également, tout comme la mention « Swansea City Airlines ».

Autant dire que le club impliqué n’a pas apprécié, d’où sa réaction la nuit dernière. « Swansea City a pris connaissance de l'image honteuse qui circule actuellement sur les réseaux sociaux avant le derby gallois de dimanche, en relation au triste décès de l'attaquant de Cardiff City Emiliano Sala, peut-on lire dans le communiqué. Nous travaillons étroitement avec les autorités qui lanceront une enquête pour identifier les auteurs. »

Tolérance zéro

« L'image est honteuse et ne représente absolument pas ce club ni ses supporters. Nous avons une tolérance zéro concernant toute discrimination, tout comportement antisocial ou inacceptable, et elle sera rigoureusement appliquée avant, pendant et après le derby. Tout supporter affichant ce type de matériel ou se comportant d'une manière inacceptable fera face à des poursuites pénales », a prévenu Swansea, choqué par cette plaisanterie de mauvais goût.