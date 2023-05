Ruud van Nistelrooy quitte le PSV

Dans : Foot Europeen.

Par Claude Dautel

A la surprise générale, Ruud van Nistelrooy a annoncé ce mercredi qu'il avait décidé de renoncer à son poste d'entraîneur du PSV Eindhoven, estimant ne pas avoir le soutien total de ses dirigeants.



Dans un communiqué, le PSV, actuel deuxième du championnat des Pays-Bas a justifié la décision de l'ancienne star néerlandaise de quitter ses fonctions en fin de saison. « L’entraîneur en chef, Ruud van Nistelrooy a annoncé mercredi matin qu'il quitterait le PSV. Après plusieurs discussions sur les affaires internes qui ont eu lieu ces dernières semaines, une réunion a eu lieu mardi soir entre le conseil d'administration et Ruud van Nistelrooy (...) Ruud van Nistelrooy a indiqué ce matin qu'à son avis, il n'avait pas assez de soutien au sein du club pour continuer plus longtemps. Il l'a immédiatement expliqué aux joueurs et au staff. Ce dimanche, à la demande de la direction, Fred Rutten reprendra temporairement son rôle d’entraîneur en chef. Le PSV regrette la décision de Van Nistelrooy et lui est reconnaissant d'avoir remporté le Johan Cruijff Scale et la TOTO KNVB Cup cette saison et espère clôturer l'année du football avec la deuxième place », indique le club néerlandais.