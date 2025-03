Rudi Garcia signe son premier coup d'éclat belge

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

Pour ses débuts comme sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia a un caillou dans la chaussure nommé Thibaut Courtois. Le Français a tout mis en œuvre pour faire revenir le gardien en sélection. Question capitanat par contre, le portier du Real n'est pas favorisé.

Nouveau sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia entame son mandat jeudi avec un barrage contre l'Ukraine en Ligue des Nations. Cependant, le nom qui était sur toutes les lèvres cette semaine n'était pas le sien mais celui de Thibaut Courtois. Le gardien du Real Madrid est revenu chez les Diables Rouges après une absence de près de deux ans. En juin 2023, Courtois avait brutalement claqué la porte de la sélection en plein rassemblement. Il reprochait à l'ancien sélectionneur Domenico Tedesco de ne pas lui avoir donné le brassard de capitaine. Nommé en janvier dernier, Rudi Garcia a réussi à convaincre le gardien madrilène de renouer avec la Belgique.

Lukaku et De Bruyne capitaines belges en mars

Néanmoins, le retour de Thibaut Courtois a irrité de nombreux belges. On lui reproche son attitude des derniers mois, son boycott de la sélection mais aussi son discours de mardi. Aucune excuse, aucun remord, le gardien a campé sur ses positions devant la presse. Si le portier s'est expliqué devant ses coéquipiers en interne, Rudi Garcia avait encore du travail. Le Français devait régler la question du capitanat pour les deux matchs à venir. Qui doit porter le brassard ? Thibaut Courtois ? Kevin De Bruyne ? Romelu Lukaku ? L'ancien entraîneur de l'OM et de l'OL a misé sur le partage.

Romelu Lukaku sera capitaine ce jeudi face à l’Ukraine, Kevin de Bruyne prendra le brassard dimanche https://t.co/RUgmbYauc1 pic.twitter.com/3NrN5Ri2K0 — Les Sports + (@lessportsplus) March 19, 2025

« J’ai besoin du mois de juin pour voir vivre le groupe un peu plus longtemps. Jeudi, on aura Romelu Lukaku comme capitaine. C’est le plus capé, c’est un excellent capitaine. On changera le capitanat dimanche, ce sera Kevin De Bruyne. C'est le deuxième plus capé. J’aurais le temps de voir d’ici juin, on aura le temps de peaufiner un peu cela. ​​​​​​​Mes autres leaders du groupe, ce sont Thibaut Courtois, Youri Tielemans et Thomas Meunier », a t-il expliqué aux journalistes en conférence de presse d'avant-match. Une communication habile dans le but de ne heurter aucun de ses leaders. S'il est de retour en sélection, on devine que Courtois a forcément validé le stratagème de son sélectionneur.