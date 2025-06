Rodrygo ne laisse aucun espoir au PSG

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Un temps convoité par le Paris Saint-Germain, Rodrygo a complètement changé son fusil d'épaule et n'a désormais plus envie de quitter le Real Madrid. En cause, un premier entraînement avec Xabi Alonso qui lui a redonné le sourire.

La carrière de Rodrygo aurait pu prendre un tournant majeur durant l'été. La saison qui vient de se conclure a été particulièrement délicate pour le Brésilien, lequel a vécu dans l'ombre des stars que sont Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Considéré comme un second couteau par Carlo Ancelotti, il était prêt à quitter le Real Madrid pendant le mercato estival afin de trouver un poste de titulaire indiscutable ailleurs. Plusieurs clubs étaient alors prêts à lui ouvrir leurs portes. Arsenal a été cité comme l'un des grands favoris, tandis que le Paris Saint-Germain observait aussi la situation. Mais finalement, l'ancien de Santos a pris une décision radicalement opposée aux tendances évoquées dans la presse.

Rodrygo veut s'imposer au Real Madrid

PSG : Barcola menace Luis Enrique de quitter Paris https://t.co/CGfd6HNbm0 — Foot01.com (@Foot01_com) June 12, 2025

Ce lundi 9 juin était le théâtre du premier entrainement collectif de l'ère Xabi Alonso au Real Madrid. L'occasion pour lui de se présenter à ses joueurs et d'évaluer leur implication. Pour Rodrygo, il n'en a pas fallu plus pour être convaincu que sa place était à Valdebebas, indique Marca. Le quotidien sportif espagnol explique que le nouvel entraineur et le Brésilien se sont entretenus à l'occasion de leur première rencontre. Une discussion qui a totalement relancé Rodrygo sur les bons rails, comme il l'a affirmé sur Instagram. « Heureux », a-t-il sobrement légendé sur les trois photos de lui captées lors du premier entraînement collectif du Real Madrid sous Xabi Alonso.

En scellant son avenir au Real Madrid, les clubs intéressés à l'idée de le recruter prennent la douche froide. Le Paris Saint-Germain, qui avait sûrement d'autres noms en tête, peut d'ores et déjà se concentrer sur d'autres cibles.