Roberto Firmino à Arsenal, un gros coup en approche

Par Quentin Mallet

Pourtant titulaire indiscutable et auteur de prestations de très haut niveau, Roberto Firmino a été mis au placard par son club d’Al-Ahli, lequel privilégie l’enregistrement de Galeno dans sa liste pour le championnat. L’ancien de Liverpool, qui reconsidère son avenir, a une touche en Premier League.

Les règles sont les règles. En Arabie saoudite, chaque club dispose d’un quota maximal de joueurs étrangers à ne pas dépasser. Le règlement de la Saudi Pro League stipule en effet que seulement dix joueurs étrangers sont autorisés à être enregistrés par les écuries du championnat. Al-Ahli ne fait pas exception. Le club de la ville de Djeddah a dépensé pas moins de 50 millions d’euros lors du dernier mercato hivernal pour s’offrir Galeno en provenance du FC Porto. Le Brésilien ayant un profil offensif, il a été privilégié à Roberto Firmino dans la liste des joueurs inscrits pour la suite de la saison. Désormais, l’ancienne star des Reds, pourtant cadre de l’effectif du club saoudien, ne peut jouer qu’en Ligue des champions asiatiques. Une situation qui pousse l’international auriverde à reconsidérer son avenir.

Firmino de retour en Premier League ?

Depuis son arrivée à Al-Ahli, Roberto Firmino a rapidement montré qu’il était un joueur hautement important de l’effectif. Toutefois, la direction du club a décidé de ne pas lui laisser une chance de continuer à s’exprimer. Libéré de la liste des joueurs inscrits pour disputer le championnat, le Brésilien songe à quitter le club rapidement. En ce sens, The Mirror affirme qu’un retour en Premier League est désormais d’actualité. L’ancien joueur de Liverpool, qui connait le championnat anglais sur le bout des doigts, plait beaucoup à Arsenal et Mikel Arteta. L'entraineur espagnol doit tricoter avec les quelques solutions qui lui restent, l’infirmerie étant pleine à craquer.

Toutefois, deux contraintes majeures rendent un tel mouvement délicat. D’abord, Roberto Firmino est encore sous contrat jusqu’en 2026. Il faudrait donc que son club d’Al-Ahli le libère pour qu’il puisse s’engager chez les Gunners avant la fin de la saison. En outre, il possède actuellement un salaire colossal de 20 millions d’euros par an. Deux fois plus que Bukayo Saka, par exemple. Il n’est donc pas impossible que ses prétentions salariales freinent les discussions. En attendant, Firmino a le temps d’y réfléchir puisqu’il ne peut plus jouer en championnat.