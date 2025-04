Real ‍: Carlo Ancelotti viré après le prochain Clasico

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

La débâcle du Real Madrid dans la double confrontation face à Arsenal en quarts de finale de la Ligue des champions a placé Carlo Ancelotti sur la sellette. Le technicien italien ne restera pas en poste la saison prochaine et pourrait même partir avant la fin de l’exercice en cours.

Dans sa compétition préférentielle, tout l’écosystème du Real Madrid croyait dur comme fer en une remontada. Après la défaite 3-0 à l’Emirates Stadium face à Arsenal, les hommes de Carlo Ancelotti n’avaient plus le choix : réaliser un match parfait pour espérer remporter son ticket pour les demi-finales. Finalement, dans un Santiago Bernabéu plein à craquer, ces derniers n’ont même pas réussi à l’emporter et se sont inclinés 1-2 face à des Gunners beaucoup plus sûrs de leur fait.

Cette élimination de la Ligue des champions et son retard accusé en Liga a fini par placer Carlo Ancelotti sur la sellette. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’entraineur italien du Real Madrid ne devrait pas rempiler la saison prochaine. Pire, il pourrait partir avant la fin de celle en cours, à en croire les récentes informations de Sky Sports.

Ancelotti viré le 26 avril prochain

La position de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid s’est drastiquement fragilisée avec l’élimination de la Ligue des champions. A tel point que Florentino Pérez envisage de le faire partir avant même la fin de la saison en cours. Selon le média britannique, l’entraineur des Merengue quittera le club de la Casa Blanca au lendemain de la finale de la Copa Del Rey, soit le 26 avril prochain. Le Real Madrid semble vouloir prendre les devants en s’assurant le plus rapidement possible l’officialisation d’un nouvel entraineur pour mieux préparer la saison prochaine.

Quoi qu’il en soit, il faudra que les dirigeants madrilènes s’adjugent les services d’un entraineur de renom qui saura gérer les gros égos au sein du vestiaire. Surtout, qu’il parvienne à faire renaître un Kylian Mbappé qui laisse échapper sa carrière. Pour le moment, les noms de Xabi Alonso et, plus récemment, de Jürgen Klopp, sont ceux qui font le plus de bruit.