Pep Guardiola menace de quitter Manchester City ‍!

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Après la victoire de Manchester City face à Bournemouth (3-1), Pep Guardiola en a profité pour passer un coup de gueule envers sa direction à propos du nombre de joueurs dans l'effectif. L'entraineur espagnol menace même de quitter le club.

Que la saison fut longue pour Manchester City. Habitués des grands événements nationaux et européens, les Skyblues se sont rétamés en milieu de la saison et ont rapidement dit adieu à leur cinquième titre de Premier League consécutif. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela, comme les nombreuses blessures et un effectif en fin de cycle. Pour éviter une deuxième déconvenue consécutive la saison prochaine, les dirigeants Cityzens veulent recruter de nouveaux joueurs talentueux. Mais pour Pep Guardiola, l'urgence absolue est de réduire la taille de l'effectif. L'entraineur espagnol menace même de partir si sa direction ne l'écoute pas.

Pep Guardiola menace de partir !

« Un effectif plus important pour la saison prochaine ? J’ai dit au club que je ne voulais pas de ça. Je ne veux pas laisser cinq ou six joueurs au frigo. Je quitterai le club sinon. Si l’on réduit l’effectif, je resterai. Il est impossible pour mon âme de dire à mes joueurs dans les tribunes qu’ils ne peuvent pas jouer. (...) En tant que manager, je ne peux pas entraîner 24 joueurs et à chaque fois que je sélectionne un groupe, je dois en faire rester quatre, cinq, six à Manchester, chez eux, parce qu’ils ne peuvent pas jouer. Ce n’est pas possible. Une vague de départ ? C'est une question pour le club. Je ne veux pas avoir 24, 25, 26 joueurs quand tout le monde est en forme. Si j’ai des blessés, par malchance, nous avons quelques joueurs pour l’académie et nous les ferons jouer », a lancé Pep Guardiola en conférence de presse après la victoire face à Bournemouth (3-1).

Des propos extrêmement forts qui risquent de pousser la direction à la réflexion concernant le mercato estival à venir. L'entraineur de Manchester City préfère largement avoir un groupe restreint à l'intérieur duquel les meilleurs joueurs de la réserve pourraient venir pour pallier les blessures s'il y en a.