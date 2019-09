Pavard meilleur Français d’Europe, les stats le prouvent !

Dans : Foot Europeen, Bundesliga.

Transféré cet été au Bayern Munich, Benjamin Pavard avait laissé de nombreux observateurs sceptiques.

Et ses débuts avec le champion d’Allemagne n’ont pas inversé la tendance. Malgré un nouveau but dont il a le secret, le latéral droit ou défenseur central n’a pas encore justifié ce prestigieux transfert. Beaucoup seront donc surpris d’apprendre que l’international tricolore fait partie des meilleurs joueurs de la saison parmi les principaux championnats européens ! Noté 90,3 par l’Observatoire du football (CIES) sur ce début d'exercice, Pavard arrive en 7e position à égalité avec Virgil van Dijk et Toni Kroos, et devant tous les autres Français !

En effet, son compatriote le plus proche se nomme Nicolas Pallois (89). Tandis que le premier joueur de Ligue 1, Marco Verratti, obtient le 11e rang. Une hiérarchie assez étrange et pourtant basée sur « la production sur le terrain et l'efficacité au niveau individuel et collectif », en tenant compte « des données d’OptaPro ». Ces critères permettent à Robert Lewandowski (96,7) de dominer le classement, devant Kevin de Bruyne, Joan Jordan (94) et Sadio Mané (93).