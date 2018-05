Pas d’arrangement avec l’UEFA, le Milan AC exclu des Coupes d’Europe ?

Dans : Foot Europeen, Serie A.

Repris il y a un an de cela des mains de Silvio Berlusconi, le Milan AC n’a pas réussi son rétablissement. Sportivement, le club lombard est loin de la Ligue des Champions, et financièrement, les dettes accumulées n’ont pas été comblées, pas plus que les investissements récents. Résultat, en raison de ce dossier très compliqué, aucun accord n’a été trouvé entre le Milan AC et l’UEFA en ce qui concerne un étalement des sanctions ou un plan de redressement.

Le dossier transmis à la chambre de jugement du fair-play financier devrait donc déboucher sur des sanctions sévères, avec la possibilité d’une exclusion des compétitions européennes. L’investisseur chinois Li Yonghong n’a non seulement pas remboursé la dette, mais il en a contracté une autre pour effectuer ses premiers investissements, et n’a rien remboursé. Les nouveaux dirigeants ont immédiatement fait savoir qu’ils payaient pour le moment la gestion de Silvio Berlusconi, et s’attendaient en conséquence à des sanctions. L'UEFA pourrait priver le Milan AC, qualifié pour l'Europa League, d'une participation aux compétitions européennes, et ce pour une saison.