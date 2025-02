OM ‍: Première offre pour Paul Pogba, elle ne vient pas de Marseille

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Après la fin de sa suspension pour dopage, Paul Pogba est prêt à retrouver un club. Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus, le champion du monde 2018 est convoité par un cador italien.

La carrière de Paul Pogba a pris un énorme tournant au moment de l’annonce de sa suspension pour dopage. S’il encourait initialement 4 ans de bannissement de toute activité liée au football professionnel, le milieu de terrain tricolore a finalement vu sa peine être réduite à 18 mois en octobre 2024. De quoi lui permettre de retrouver les terrains à partir du mois de mars 2025. Après l’annonce de la réduction de la durée de sa suspension, Paul Pogba a ensuite vu son aventure avec la Juventus prendre fin en novembre 2024. Désormais libre de s’engager avec le club qu’il veut, il possède de nombreuses offres lui permettant d’élargir ses possibilités de rebond. La dernière en date vient d’ailleurs d’Italie.

Paul Pogba, de retour en Serie A ?

La Serie A agit comme un aimant avec Paul Pogba. Malgré la rupture actée de son contrat avec la Juventus, le champion du monde 2018 n’est pas loin d’un retour en Italie. Selon les informations d’Ekrem Konur, la Fiorentina est particulièrement intéressée à l’idée de signer l’ancien milieu de terrain de Manchester United. Le journaliste turc, spécialisé dans le traitement de l’actualité liée au mercato, affirme que La Viola est prête à offrir un contrat d’un an et demi au plus jeune des frères Pogba. Libre de s’engager avec le club qu’il désire, le natif de Lagny-sur-Marne a une belle occasion de revenir évoluer dans le championnat transalpin.

Pour rappel, la Fiorentina est loin d’être la seule écurie qui souhaite recruter Paul Pogba. Le milieu de terrain français est la cible de l’Olympique de Marseille qui se verrait bien l’engager l’été prochain, mais aussi de clubs plus exotiques venus de MLS ou de Saudi Pro League.