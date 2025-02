OM ‍: Révélations sur l’avenir de Pogba

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La signature de Paul Pogba est plus que jamais au coeur des questions à l'Olympique de Marseille. De nouvelles informations arrivent d'Angleterre.

Toujours officiellement suspendu de toute compétition, Paul Pogba a pourtant l’autorisation depuis le 1er janvier de s’entrainer avec un club, ce qui n’était pas le cas avant. Malgré cela, La Pioche n’a pas trouvé preneur, ni à l'OM ni ailleurs. Forcément, faire signer un joueur qui ne sera pas disponible avant le mois de mars freine les ardeurs des prétendants, qui savent que le Pogba dominateur de ses grandes années à la Juventus ne reviendra pas de sitôt, s’il arrive à être retrouvé. A 31 ans, le milieu de terrain a néanmoins des qualités indéniables, et conserve surtout une cote d’amour très élevée. Pas forcément chez les dirigeants des clubs qui se méfient, mais dans les différents vestiaires.

Des fans à MU et à l'OM

Ainsi, le Manchester Evening News révèle que, si le nom de Paul Pogba est sorti récemment à Manchester United, c’est clairement un souhait de nombreux joueurs de l’effectif de voir l’international français revenir et apporter son expérience, sa qualité technique et sa rage de vaincre. Le vestiaire des Red Devils est emballé, même si le quotidien de Manchester souligne que les dirigeants n’ont pas bougé le moindre sourcil pour avancer sur une telle signature. Malgré la situation compliquée de MU en Premier League, l’heure n’est pas à rajouter un joueur qui n’est pas particulièrement désiré par Ruben Amorim.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

En revanche, MEN confirme l’intérêt de l’OM, et notamment une similitude avec Manchester United. En effet, ce sont les joueurs du club phocéen, et notamment un certain Mason Greenwood qui a disputé des dizaines de matchs avec Paul Pogba, qui poussent pour son arrivée. En revanche, contrairement à MU, Pablo Longoria et Mehdi Benatia réfléchissent sérieusement à cette option comme ils l’ont récemment reconnu dans les médias. De quoi donner un sérieux avantage à l’OM dans le dossier Paul Pogba, alors que le joueur a forcément des accointances avec Greenwood, mais aussi Adrien Rabiot et son copain Geoffrey Kondogbia.