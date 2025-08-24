OL ‍: Malick Fofana retenu de force à Lyon

Dans : Foot Europeen.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL n'est sans doute pas au bout de ses surprises cet été sur le marché des transferts. Le club rhodanien ne sait toujours pas s'il pourra compter sur les services de Malick Fofana au-delà du mois d'août.

L'OL a parfaitement réussi ses débuts en Ligue 1 avec deux victoires contre le RC Lens et Metz. Les Gones ont retrouvé de la sérénité et l'envie de bien faire. Malgré des moyens limités, le club rhodanien veut se donner les chances de faire de belles choses cette saison. Mais cette fin de marché des transferts estival pourrait réserver de mauvaises surprises à l'Olympique Lyonnais. Certains joueurs ont une forte valeur marchande, dont Malick Fofana, qui pourrait bien quitter le navire dans les prochaines heures même si son club fera tout pour le convaincre de rester.

Fofana et l'OL, le pire est à craindre ?

Ces dernières heures, après le succès contre le FC Metz au Groupama Stadium, Jorge Maciel, entraîneur adjoint de Lyon, n'a en tout cas pas manqué d'humour au moment d'aborder le futur du crack belge : « Si on peut l’enfermer dans le vestiaire, il ne partira jamais. Ce sont des choses qu’on ne peut pas contrôler. On sait la réalité du football français et le mercato dure encore une semaine. Il y a 90 % des clubs qui ne peuvent pas savoir quel sera leur effectif d’ici là. Le plus important, c’est que quand il est là, qu’il soit heureux et performant comme aujourd’hui » a-t-il lancé. Sur les réseaux sociaux, les joueurs de l’OL ont partagé cette idée avec bien sûr beaucoup d’humour. « Dis-lui de rester s’il te plait, merci » a d’abord écrit Corentin Tolisso à Moussa Niakhaté. La réponse du défenseur central lyonnais est savoureuse. « Je l’ai invité chez moi demain (lundi) ! Je le séquestre, t'inquiète. Une permission de sortie, ce sera dimanche soir, après enfermé de nouveau » s’est amusé Moussa Niakhaté. A l’OL, il ne fait donc aucun doute que l’on veut garder Malick Fofana. Mais la réalité est plus nuancée et pour l’heure, on ignore si le club rhodanien sera en mesure de tenir tête aux clubs intéressés par l’international belge jusqu’à la fin du mercato.