Officiel ‍: Manchester United met la main sur Matheus Cunha

Officialisé comme nouveau joueur de Manchester United au début du mois de juin, Matheus Cunha était encore assujetti à un visa et à l'enregistrement au sein du club. Les soucis administratifs sont désormais derrière puisque les Red Devils viennent d'annoncer que le deal est officiellement bouclé et signé par toutes les parties.

Matheus Cunha quitte donc Wolverhampton pour devenir officiellement un joueur de Manchester United. Comme l'a indiqué Fabrizio Romano dans la foulée, les dirigeants mancuniens ont déboursé un peu plus de 73 millions d'euros pour s'offrir celui qui a signé un contrat de cinq saisons plus une en option.

✍️ It just looks right. pic.twitter.com/2eI1rhTZ1l