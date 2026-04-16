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Lionel Messi

Officiel : Lionel Messi s'offre un club espagnol

Foot Europeen16 avr. , 17:25
parQuentin Mallet
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Deux mois après Cristiano Ronaldo et son entrée au capital d'Almeria, c'est au tour de Lionel Messi de mettre un pied dans le football espagnol. Le huit fois lauréat du Ballon d'Or est récemment devenu le nouveau propriétaire de l'UE Cornellà.
En février dernier, Cristiano Ronaldo s'immiscait dans le football espagnol et préparait son après-carrière en rachetant 25% des parts de l'UD Almeria (D2 espagnole). Et comme son plus grand rival n'est jamais très loin, Lionel Messi vient de faire de même : dans un communiqué publié sur son site officiel, le club de l'UE Cornellà, pensionnaire de cinquième division espagnole et localisé dans la province de Barcelone, a officialisé son rachat total par l'octuple Ballon d'Or.
« L'UE Cornellà annonce que le footballeur argentin et huit fois vainqueur du Ballon d’Or, Leo Messi, a officialisé l’acquisition du club, devenant ainsi le nouveau propriétaire de cette institution du Baix Llobregat. Cette initiative renforce les liens étroits qui unissent Messi à Barcelone ainsi que son engagement en faveur du développement du sport et des talents locaux en Catalogne - un attachement qui trouve ses racines dans ses années passées au FC Barcelone et qui perdure depuis lors », lit-on dans le communiqué du club qui a formé des joueurs comme David Raya ou Jordi Alba.
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7
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49291541050437
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Strasbourg
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9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
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3628106123743-6
12
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14
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