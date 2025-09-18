ICONSPORT_268004_0106
Jose Mourinho

Officiel : José Mourinho retrouve Benfica

Foot Europeen18 sept. , 16:50
parEric Bethsy
Trois semaines après son licenciement à Fenerbahçe, José Mourinho a déjà rebondi. Comme pressenti, l’entraîneur portugais retrouve Benfica, le club lisboète qu’il avait dirigé en 2000. Le successeur de Bruno Lage s’est engagé jusqu’en 2027, plus une année supplémentaire en option. A noter que l’agenda de Benfica en Ligue des Champions prévoit des confrontations face à Chelsea et le Real Madrid, d’autres anciennes formations du « Special One ».
Derniers commentaires

OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

@majin cage : C'était à Dijaya que je répondais.

Après Real-OM, l’UEFA enfonce Marseille

Y avait pas penalty, c'était du vol

OL : Stéphanie Frappart « malhonnête », l'accusation tombe

Du coup, je te dis que tu es malhonnêtes car tu dis de la merde, ça compte ?

LdC : Monaco ridiculisé à Bruges à la mi-temps

Décevant Monaco contre une équipe de Bruges à leur portée, mais sans intensité et collectif, la qualité intrinsèque ne suffit pas.

O'Riley successeur de Rabiot, stupéfaction à l'OM

C'est possible et encore pas certain pour Pavard. De toute façon Rabiot partait donc...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

