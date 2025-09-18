Officiel : José Mourinho retrouve Benfica

Trois semaines après son licenciement à Fenerbahçe, José Mourinho a déjà rebondi. Comme pressenti, l’entraîneur portugais retrouve Benfica, le club lisboète qu’il avait dirigé en 2000. Le successeur de Bruno Lage s’est engagé jusqu’en 2027, plus une année supplémentaire en option. A noter que l’agenda de Benfica en Ligue des Champions prévoit des confrontations face à Chelsea et le Real Madrid, d’autres anciennes formations du « Special One ».