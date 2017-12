Officiel : Fatih Terim revient à Galatasaray !

Dans : Foot Europeen, Mercato.

Quelques jours après la mise à l'écart d'Igor Tudor, Galatasaray a trouvé son nouvel entraîneur. Et celui-ci n'est autre qu'un ancien de la maison puisque le club turc vient d'annoncer le retour de Fatih Terim.

Le coach de 64 ans retrouve donc le banc de touche stambouliote quatre saisons après son départ. L'ancien sélectionneur de la Turquie aura pour but de ramener son club vers les sommets, lui qui a déjà remporté une Coupe UEFA en 2000 et six championnats entre 1997 et 2013 avec Galatasaray.