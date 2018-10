Nike fait planer une ombre monstrueuse sur Cristiano Ronaldo

Dans : Foot Europeen, Serie A.

Cristiano Ronaldo a beau avoir balayé d'un revers de la main, via les réseaux sociaux, l'accusation de viol, qui lui vaut une enquête aux Etats-Unis, cela ne suffit pas à éteindre l'incendie, loin de là même. En effet, CR7 voit désormais son sponsor majeur émettre des doutes sur la continuité d'un contrat pourtant historique. En effet, Nike, qui a signé à vie avec Cristiano Ronaldo, la star portugaise étant le seul footballeur dans ce cas (les deux autres sportifs ayant également un contrat de ce type avec la firme américaine étant Michael Jordan et Lebron James), a clairement fait savoir que cette histoire de viol présumé était suivi de très près. « Nous sommes profondément préoccupés par ces accusations inquiétantes et continuerons de suivre de près la situation », a indiqué à l'Agence France Presse un avocat de Nike, conscient que si cette affaire devait prendre du volume alors l'équipementier américain pourrait déchirer ce contrat à vie.

La situation s'est tellement tendue ces derniers jours que la Juventus a tenu à soutenir Cristiano Ronaldo, même si ce dossier date d'il y a neuf ans. « Cristiano Ronaldo a montré son grand professionnalisme et son dévouement au cours des derniers mois, ce qui est très apprécié par tout le monde à la Juventus. Les faits incriminés remontant à presque dix ans ne changent pas cette opinion qui est partagée par tous ceux qui sont entrés en contact avec ce grand champion », indique le club turinois, qui veut éviter que sa star arrivée cet été soit trop perturbée par cette grave accusation, laquelle fait l'objet d'une nouvelle enquête.