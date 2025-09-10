Neuer revient pour sauver l’Allemagne

La sélection allemande est en grandes difficultés depuis quelques années et la situation semble sans issue pour le moment... Peut-être que certains retraités devront être rappelés pour changer les choses.

L'Allemagne compte bien être présente lors de la Coupe du monde 2026 mais pour l'instant, rien ne dit que ce sera le cas. Les hommes de Julian Nagelsmann ont connu une défaite et une victoire pour le moment dans leur groupe de qualification. La situation est périlleuse et afin d'arranger les choses, le sélectionneur allemand sera sans doute amené à prendre des décisions fortes. Il se dit de plus en plus que l'Allemagne pourrait faire appel à des joueurs qui ont récemment décidé de prendre leur retraite internationale.

L'Allemagne pourra compter sur les services de Neuer

Selon les dires de l'agent de Manuel Neuer dans une interview accordée à Bild, la possibilité de revoir le portier du Bayern Munich avec la sélection allemande est bien réelle malgré l'annonce de sa retraite en novembre 2024 : « Il est en pleine forme et joue à son meilleur niveau. Si Nagelsmann voit un problème dans les buts, que Manuel est en bonne santé et qu’il est appelé, il ne dira certainement pas non ». A 39 ans, Manuel Neuer pourrait donc faire son grand retour avec le groupe allemand lors de la prochaine trêve internationale. Oliver Baumann assure pour le moment le rôle dans les cages des champions du monde 2014.

Mais rien n'est figé et la Mannschalft sait qu'elle doit changer des choses pour se donner une chance de rebondir au plus haut niveau. Neuer est toujours un gardien de but de grande qualité et possède l'expérience nécessaire pour accompagner un groupe qui manque de repères. La prochaine rencontre de l'Allemagne sera le 10 octobre prochain lors de la réception du Luxembourg. Et pas le droit à l'erreur pour les troupes de Nagelsmann.