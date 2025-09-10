manuel neuer prolonge au bayern munich iconsport 249889 0041 387908

Neuer revient pour sauver l’Allemagne

Foot Europeen10 sept. , 16:40
parHadrien Rivayrand
La sélection allemande est en grandes difficultés depuis quelques années et la situation semble sans issue pour le moment... Peut-être que certains retraités devront être rappelés pour changer les choses. 
L'Allemagne compte bien être présente lors de la Coupe du monde 2026 mais pour l'instant, rien ne dit que ce sera le cas. Les hommes de Julian Nagelsmann ont connu une défaite et une victoire pour le moment dans leur groupe de qualification. La situation est périlleuse et afin d'arranger les choses, le sélectionneur allemand sera sans doute amené à prendre des décisions fortes. Il se dit de plus en plus que l'Allemagne pourrait faire appel à des joueurs qui ont récemment décidé de prendre leur retraite internationale. 

L'Allemagne pourra compter sur les services de Neuer

Selon les dires de l'agent de Manuel Neuer dans une interview accordée à Bild, la possibilité de revoir le portier du Bayern Munich avec la sélection allemande est bien réelle malgré l'annonce de sa retraite en novembre 2024 : « Il est en pleine forme et joue à son meilleur niveau. Si Nagelsmann voit un problème dans les buts, que Manuel est en bonne santé et qu’il est appelé, il ne dira certainement pas non ». A 39 ans, Manuel Neuer pourrait donc faire son grand retour avec le groupe allemand lors de la prochaine trêve internationale. Oliver Baumann assure pour le moment le rôle dans les cages des champions du monde 2014.

Lire aussi

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardiCdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi
Mais rien n'est figé et la Mannschalft sait qu'elle doit changer des choses pour se donner une chance de rebondir au plus haut niveau. Neuer est toujours un gardien de but de grande qualité et possède l'expérience nécessaire pour accompagner un groupe qui manque de repères. La prochaine rencontre de l'Allemagne sera le 10 octobre prochain lors de la réception du Luxembourg. Et pas le droit à l'erreur pour les troupes de Nagelsmann. 
Articles Recommandés
ICONSPORT_267133_0034
OM

OM : Gouiri refuse une offre ahurissante du Bayern

lorient change d avis et envoie mandanda a la retraite iconsport 260406 0287 395136
Info

C’est terminé, Mandanda met un terme à sa carrière

bruno cheyrou attend son cheque pour quitter l ol icon bap 230723 93 063 368009
OL

L’OL l’a zappé, il a une opportunité fantastique

ICONSPORT_268435_0268
Ligue 1

L1 : Hécatombe de blessures avant OM-Lorient

Fil Info

19:00
OM : Gouiri refuse une offre ahurissante du Bayern
18:53
C’est terminé, Mandanda met un terme à sa carrière
18:40
L’OL l’a zappé, il a une opportunité fantastique
18:20
L1 : Hécatombe de blessures avant OM-Lorient
18:00
« C’est problématique » : Pierre Ménès détruit Ligue1+
17:40
EdF : Tchouaméni va prendre cher, le Real savoure
17:20
Rabiot au Real Madrid, l'OM a tenté une dinguerie
17:00
Le PSG provoque un scandale à 50 millions d'euros
16:20
OL : Le gang des Lyonnais se soutient en Angleterre

Derniers commentaires

C’est terminé, Mandanda met un terme à sa carrière

Bravo à lui pour sa carrière. Merci pour tout.

Gros ouf de soulagement à l’OL

L'impression de revenir à la fin des années 90 ^^

« C’est problématique » : Pierre Ménès détruit Ligue1+

C'est la chaine des clubs qui mise sur les accès jusque là refusés par les clubs. Évidemment qu'il n'y aura rien de virulent. Il imaginait quoi le Pierrot-la-main-baladeuse ?

OM : Longoria couronné avec ses 194 transferts

Attention avec TM, les 2 tiers des "transferts" sont des prêts, des retours de prêts, des jeunes du CDF qui signent leur 1er contrat, etc..

OL : Le gang des Lyonnais se soutient en Angleterre

Lyonnais un jour Lyonnais toujours 💙❤️

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading