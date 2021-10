Nasri vs Benzema, la terrible comparaison

Dans : Foot Europeen.

Par Guillaume Conte

Karim Benzema peut rêver du Ballon d'Or alors qu'il enchaine les matchs incroyables. Samir Nasri a retrouvé les terrains dans le même temps ou presque, dans un autre contexte.

Le football français a eu ses enfants terribles, mais aussi sa génération dorée. De nombreux joueurs prometteurs nés en 1987 avaient permis d’envisager un règne tricolore sur le football mondial à partir de 2010 avec une génération qui se composait de Jérémy Ménez, Hatem Ben Arfa, Karim Benzema, Samir Nasri, Blaise Matuidi, Dimitri Payet ou Loïc Rémy. Tout le monde n’a pas réussi la même carrière mais en quelques jours, les passionnés de football ont pu voir Karim Benzema et Samir Nasri à l’oeuvre, et la comparaison a été impitoyable. L’attaquant du Real Madrid a porté la France sur ses épaules pour offrir un titre en Ligue des Nations, avec un but somptueux et le sentiment que KB9 devient meilleur chaque jour. Dans le même temps ou presque, ce mercredi soir, Samir Nasri disputait le match des Héros pour les bienfaits d’une association parrainée par Didier Drogba. Quelques semaines seulement après avoir annoncé sa retraite sportive, l’ancien petit Prince du Vélodrome avait bien changé physiquement, ce qui a forcément choqué les suiveurs qui l’avaient quelque peu perdu de vue depuis son départ de Manchester City, où il était encore un milieu de terrain affuté.

Samir Nasri toujours aussi aimé à l'OM

On a du mal à y croire mais Nasri et Benzema ont le même âge...#MatchDesHeros pic.twitter.com/BNcai6DHJP — T'Foot (@TFoot__) October 13, 2021

Le décalage entre les deux anciens coéquipiers en équipe de France permet aussi de rappeler à quoi peut tenir une carrière, surtout sur la fin. A l’heure où Karim Benzema redouble d’effort pour être encore plus performant physiquement, Samir Nasri a beaucoup décompressé en raison de problèmes personnels et de l’arrêt de sa carrière sportive. Il ne sera pas le premier, et pas le dernier, à prendre ainsi du poids après l’arrêt de son parcours professionnels, et cela n’enlève surtout rien aux exploits qu’il a pu réaliser par le passé. Notamment sous le maillot de l’OM, ce qui lui a valu les acclamations du Vélodrome ce mercredi soir.