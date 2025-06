Milan veut stopper sa guerre avec Maignan

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Malgré une très forte sollicitation de la part de Chelsea qui voulait le faire venir avant la Coupe du monde des clubs, Mike Maignan ne quittera pas l'AC Milan de suite. En attendant, Massimiliano Allegri veut le convaincre d'honorer la dernière année de son contrat, voire plus.

Mike Maignan et l'AC Milan, une histoire d'amour qui a du mal à tenir. Arrivé en 2021 en Lombardie en provenance du LOSC, le portier tricolore sera en fin de contrat en juin 2026. Un an avant de se retrouver libre, sa valeur marchande a forcément pris du plomb dans l'aile. Conscient des difficultés rencontrées entre le club milanais et son gardien dans les négociations pour une prolongation, Chelsea a voulu tenter sa chance.

Au total, les Blues ont transmis trois offres à leurs homologues rossoneri pour les convaincre de le laisser partir. Dix millions, puis quinze, puis vingt. Aucune de ces trois propositions n'a satisfait les exigences de la direction milanaise. Le club londonien, qui voulait recruter Mike Maignan avant le coup d'envoi de la Coupe du monde des clubs, a préféré laisser tomber. Une situation qui réjouit Massimiliano Allegri, le nouvel entraîneur de l'AC Milan.

Mike Maignan, parti pour rester ?

Maignan à moins de 20ME, Milan rembarre Chelsea https://t.co/gNKuOwI4zQ — Foot01.com (@Foot01_com) June 7, 2025

De retour sur le banc de l'AC Milan, onze ans après son départ, Massimiliano Allegri veut profiter de l'imbroglio autour du transfert de Mike Maignan pour le convaincre de poursuivre l'aventure, indique la Gazzetta dello Sport. Le quotidien sportif italien indique que la volonté du nouvel entraîneur lombard est de placer son gardien de but au cœur du projet et d'en faire son homme fort et son leader. Malgré tout, la situation reste très délicate car Mike Maignan n'a plus qu'une année de contrat. A moins qu'il ne change d'avis et qu'il accepte de prolonger, le portier tricolore a de fortes chances de quitter la Lombardie cet été et esquiver la proposition sportive d'Allegri.