Lionel Messi fonce vers un 7e Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo et les autres peuvent pleurer

Par Guillaume Conte

Ce samedi, France Football met en avant la liste des 30 nominés pour le Ballon d’Or 2021.

Une première liste au sein de laquelle se trouvera le futur gagnant, après une interruption d’un an en raison de la crise sanitaire. Contrairement à il y a quelques années, quand le nom du lauréat ne pouvait être que Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, le choix varie. Si le Ballon d’Or avait pu être remis en 2020, Robert Lewandowski aurait certainement raflé cette récompense. Cette année, la course est ouverte entre un Jorginho qui a tout gagné avec Chelsea et l’Italie, un N’Golo Kanté toujours aussi épatant, un Kevin De Bruyne champion et meilleur joueur du championnat anglais, et toujours Robert Lewandowski en machine à buts du Bayern Munich.

Karim Benzema, qui a fait un retour brillant avec la France malgré la faillite des Bleus à l’Euro, pourrait aussi être récompensé pour son travail énorme effectué avec le Real Madrid. Pour Cristiano Ronaldo, ce sera beaucoup plus compliqué étant donné que, malgré son niveau toujours étincelant, il a peiné avec la Juventus en Série A et en Ligue des Champions, et n’a pas atteint ses objectifs avec le Portugal à l’Euro.

7 Ballons d'Or en 13 ans pour Lionel Messi ?

Karim Benzema qui porte seul depuis son retour une sélection qui l’a boycotté pendant 6 ans ainsi que le plus grand club du monde…



Mais on va donner le Ballon d’Or à Messi juste parce qu’il a gagné une coupe à 5h du matin contre des narcotrafiquants. Le monde est injuste. — Sofiane (@SofianeArbeloa) October 7, 2021

Il reste donc Lionel Messi, et selon les premières indications des bookmakers anglais, qui suivent toujours cela de très près, l’Argentin du PSG est plus que jamais le favori à sa propre succession. L’ancien barcelonais avait remporté son sixième trophée en 2019, succédant à Luka Modric et poussant à des limites jamais atteintes la réussite dans cette récompense individuelle. Avec 37 buts et 14 passes décisives en 46 matchs avec son club, plus un succès en Copa America, Lionel Messi est sur le point de s’offrir un 7e Ballon d’Or, ce qui deviendrait une marque quasiment impossible à contester dans les années à venir. Avec 7 trophées en 13 ans, Lionel Messi démontrerait alors qu’il peut être considéré comme le plus grand joueur de tous les temps, même si ce débat est sans fin entre les admirateurs de Diego Maradona, Pelé ou Cristiano Ronaldo pour ne citer qu’eux.