Le Sporting champion du Portugal pour la 21e fois

Dans : Foot Europeen.

Par Mehdi Lunay

Le Sporting a tenu bon face à Benfica. Les deux clubs lisboètes étaient à égalité en tête avant la dernière journée. Le Sporting a pris le dessus sur Guimaraes 2-0 pour valider son 21e sacre national, le second de rang. Viktor Gyokeres a inscrit son 39e but de la saison au passage. Dans le même temps, Benfica a été accroché à Braga 1-1 et échoue à deux points de son voisin. Porto complète le podium tandis que Boavista, club détenu par Gérard Lopez, fini dernier et relégué.